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مرأة

لو عندك التهاب حلق..ملعقة من هذا المشروب تقضى عليه

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موٌع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد تناول الليمون مع العسل..

 

من فوائد العسل والليمون على الريق ما يلي:-

-يقوي صّحة العظام، ويحفّز تشكيل بروتين الكولاجين في الإنسجة؛ لاحتوائه على الكاسيوم.

-يرفع كفاءة عملية الأيض أو عملية التمثّيل الغذائي، ويحسّن عملية الهضم، وتسهيل حركة الأمعاء.

-يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويقي من الجلطات، حيث يعدّ من الوصفات الخافضة لمستوى الكولسترول غير المفيد للجسم، والذي يعيق وصول الأكسجين إلى الدم. يساعد على تخليق البروتين.

- يعدّ من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، ويقاوم بالتالي المُسببات المرضية لأخطر الأمراض التي تصيب الإنسان كمرض السرطان، حيث يقاوم الخلايا السرطانية والشقوق الحُرة المُسببة لها.

- يعد من المضادات الحيوية المُعززة للجهاز المناعي في الجسم.

- يمنح البشرة نضارةً عاليةً، ويقي من ظهور الحبوب، وتهيج الجلد، والحكة.

- يحسن الحالة المزاجية، ويمنع الاكتئاب، والتوتر.

- يمدّ الجسم بالحيوية، ويساعده على أداء المجهودات البدنية المختلفة دون تعب.

- يعالج الإمساك، ويقي من اضطرابات الجهاز الهضميّ المختلفة.

- يعد مفيداً لأمراض الشتاء، بما في ذلك الانفلونزا، ونزلات البرد الشعبية، ويعالج مشكلات الجهاز التنفسي، ويحافظ على صحة الرئتين.

- يزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

- ينقي الدم من السموم والشوائب، ويمنع الإصابة بالأمراض الناتجة عن ذلك.

- يطهر القولون ويُحسّن عمله، مما يؤدي إلى التخلّص من السموم. يدر البول.

- يرفع كفاءة عمل النظام اللمفاوي.

طريقة تحضير مشروب العسل مع الليمون.

المكوّنات :-

نصف ليمونة. ملعقة من العسل. كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

غلي الليمون مع الماء على النار مدّةً كافية. رفعه عن النار لتبريده، وإضافة العسل إليه، ثمّ إضافة قطع الليمون إلى المزيج، وتقليبه جيداً.

 

 

الليمون مع العسل على الريق فوائد الليمون مع العسل الليمون لنزلات البرد

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