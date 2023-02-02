وزيرة الثقافة الأردنية عن زيارتها لمصر: "بحزن لما بنام ونتركها"

تحدثت هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، عن زيارتها للقاهرة، قائلة: جدول أعمال بالقاهرة مزدحم للغاية ولكنه جميل للغاية وممتع"، متابعة:"كيف ممكن للإنسان يوصل للقاهرة بدون ما يستغل كل لحظة من وجوده فيها".

وأضافت "هيفاء النجار" خلال حوارها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”:"في القاهرة بحزن لما بنام لأن بحس حرام ننام ونتركها"، متابعة:" كنت دائمة الزيارة لمصر مع زوجتي وبناتي".

واسترسلت: "بناتي الأربعة بيعرفوا المتحف المصري وكل شيء لأن مصر جزء من حياتنا العائلية.. ووالدي عاش فترة بمصر".

وأكملت: دار الأوبرا وأم كلثوم جزء أساسي من حياتنا، متابعة:" كنا ومازلنا نخيم في صحراء سيناء..وأنا عاشقة لمدينة الإسكندرية".

