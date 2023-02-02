حملة إزالة للستات والرجالة.. لافتة مفأجاة 2023 تثير السخرية عبر فيسبوك

“مفأجاة 2023 - حملة إزالة للستات والرجالة” بهذه الجملة أثارت لافتة غريبة حالة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال الساعات القليلة الماضية.

كتب على اللافتة السوداء كبيرة الحجم على أجد جانبي طريق عام “بخط أصفر اللون” أيضا “حملة إزالة تفرح المنافية، عاوز تزيل قول زيل”، فبماذا علق مشاهديها؟

اختلفت تعليقات مشاهدي اللافتة المنتشرة بين من ربطها بـ “حديث الإعلامية ياسمين عز” مؤخرا عندما تغنت في “الرجل المنوفي” وبين من خمن بأنها قد تكون دعاية لدكتور جلدية أو سمنة مجهول.

الرجل المنوفي

وقبل أيام تحدثت المذيعة ياسمين عز، خلال برنامجها "كلام الناس" وعبر قناة "إم بي سي مصر" عن مواصفات الرجل المنوفي، قائلة: المنوفي يختلف عن باقي الرجال حيث يتميز بكرمه مع زوجته وعائلته".

وأضافت ياسمين عز في حديثها عن الرجل المنوفي: "المنوفي لا يلوفي مع البخل، يعني مش بيولف مع صفة البخل إطلاقا ومن ناحية الكرم خدي براحتك".

وواصلت المذيعة الشابة: "مقولة الراجل هو اللي بينور الست، صاحبها كان يقصد بكلامه المنوفي، فالراجل المنوفي كل اللي في جيبه ليكي".

لافتة مفأجاة 2023 تثير السخرية عبر فيسبوك

لافتة مفأجاة 2023 تثير السخرية عبر فيسبوك