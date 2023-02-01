حادثة و3 شقق اتدمروا.. بلوجر يفجر مفاجآت صادمة بعد زواجه بـ 4 شهور

"عملت حادثة و3 شقق باظوا بعد 4 شهور زواج".. بهذه الكلمات أثار مقطع فيديو لبلوجر شهير عبر منصات السوشيال ميديا حالة من الحزن بين الآلاف، بسبب ما تعرض له من مفاجآت صادمة تبدو متتالية.

وقال محمود رشاد في مقطع فيديو عبر تطبيق “فيسبوك”: “شقتي باظت بعد 4 شهور زواج، والدهان اللي احنا بنوقعه قدامكم دا ما كملش 5 شهور أو 6 شهور بالكتير، ودا مش أي دهان، دا دهان غالي للي ممكن يشكك في نوعيته، الموضوع إهمال صنايعي”.

تفاصيل الواقعتين

وأضاف البلوجر: “كنت بفطر عادي زي أي يوم قبل ما أروح الشغل، لاقيت الدهان فرقع، المهم عادي بقا لأنه بقت فيه حاجات كتير بتحصل معاية بعد الزواج غريبة، فبعد الزواج بردوا عملت حادثة وقولت الحمد لله، حاجات بتشيل حاجات”.

وواصل الشاب: “المهم وأنا راجع من الشغل ببص على الواجهة بتاعت بيت جاري لاقيت فيها مياه، فسألته ليه؟، فقالي فيه صناعي سايب المياه عنده مفتوحة من 5 بالليل لـ 8 الصبح، فشقتين عنده باظوا، وجدران شقتي، والشقة اللي جمبي واللي فوقنا، 3 شقق، فهضطر أقعد أكتر من شهر في الشقة متبهدلة كدا لحد ما هو يظبطها لي مع المقاول”.

شقته

واختتم محمود رشاد حديثه في مقطع الفيديو: “أنا ذنبي إيه أقعد أكتر من شهر في شقة متبهدلة كدا، علشان واحد ما اتقاش ربنا في شغله، وأنا بصور الفيديو دا بردوا علشانه، ليه تفتح حنفية وتسيبها كل دا، لو حد مأمنك على شيء صونه، واتقن عملك، تبوظ 3 شقق”.

https://fb.watch/iptApTl_fj/