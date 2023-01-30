لا طبيعي ولا قيصري.. "الولادة" تتسبب في بكاء بلوجر شهيرة| فيديو مؤثر

أثارت البلوجر الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام عادل، حالة من الجدل بين الآلاف الأشخاص بعد بكائها في مقطع فيديو قصير تتحدث فيه عن معانتها ورفضها الولادة بشكل طبيعي أو قيصري، معلقة: “ازاي تقدروا تزعلوا أمهاتكم في يوم ما بعد تحملهم التعب دا كله، أنا مش قادرة أتخليه حتي ورافضاه نفسيا”.

وقالت أحلام عادل في مقطع الفيديو الذي حقق ما يقرب من 2 مليون مشاهدة: “انتي دلوقتي هتجيبي إنسان ويفتحوا بطنك، بس أنا مش عاوزة أولد قيصري ولا أولد طبيعي، مش متخلية دا، لكنه طفل ولازم يتولد، الأمهات دي بتتعب جدا بجد، هي مش هرومونات، المفروض إني ابقي كويسة، لكني خايفة ومش فاهمة، وفي نفس الوقت بقعد أقول لنفسي إنه دا العادي بعد الزواج والحمل”.

البلوجر الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام عادل

وأضافت البلوجر الشهيرة: “كبيرة إنك تجيب إنسان للدنيا، وبعد الولادة أقعد أشرب في حاجات مبحباهاش، أنا الصراحة خايفة أوي، أنا كويسة وهولد زي ما كل البشر والحيوانات بتولد”.

أحلام عادل

جدير بالذكر أن أحلام عادل من مواليد 27 أغسطس 1995 حيث يبلغ عمرها 27 عاما، وظهرت على السوشيال ميديا لأول مرة عام 2016 ومتابعينها ما يزيد عن 2.7 مليون شخص من العالم العربي حيث تمكنت في حصد شهرة كبيرة من حيث المحتوى والأعمال التي تقدمها على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 10 مارس 2021، احتفلت البلوجر أحلام عادل بحفل زفافها على مصمم الأزياء أحمد العجمي، ثم في شهر مايو 2022م، أثار خبر طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان انفصالهما عقب عودتهما من العمرة واعتداء زوجها عليها بسبب هدايا أصدقائها من رحلتها في أداء العمرة.

وحاول اليوتيوبر مصطفي أبو رواش، التدخل بين الثنائي للإصلاح بينهما حيث نشر مصطفي فيديو له عبر حسابه الشخصي “انستجرام يوضح فيه أسباب الانفصال بين البلوجر أحلام وزوجها أحمد العجمي.

وبين مصطفي أبو رواش في الفيديو، أنه بعد انتشار القصة وتفاقم الأزمة بين أحلام عادل وأحمد العجمي، تواصل مع أحمد وتحدث معه وقال له: “احتوي البنت، والراجل المفروض دوره يكون عقله أكبر، واتكلم معاها بالراحة، ولو أنت غلطت اعتذر عادي وهي دي الحياة، البيوت بتمشي بالشكل ده”.

ونشر مصطفى أبو رواش، تسجيلا صوتيا لـ أحمد العجمي، يتحدث عن الرسائل التي وصلته من قبل المتابعات، وقال أحمد له: “عايز أقولك في بنات بيبعتولي واحدة بتقولي طلقها وأنا هتجوزك، هجيب شنطتي وجاية، وواحدة بعتالي فويس بتقولي طلقها وأتجوزني وكل يوم نيمني وصحيني بعلقة، مش عارف ليه الناس بتعمل كدة”.

ولفت مصطفي أبو رواش أنه تواصل مع أحلام لحل المشكل، وردت عليه قائلة: “أنا سمعت كلام غريب من ناس لا يعرفوني ولا يعرفوا أحمد، غير إن في واحدة بالنص بتقول أنا هشهر بيك لو مطلقتيش وهشهرك، اللي هو أنا جيت قولتلك كدة، هو أنا أعرفك أصلا”.

وبعدها بقوت قصير، عادا الزوجان المشهورين إلى بعضهما البعض وبدأ في صنع فيديوهات معا من جديد.