عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا طبيعي ولا قيصري.. "الولادة" تتسبب في بكاء بلوجر شهيرة| فيديو مؤثر

البلوجر الشهيرة عبر
البلوجر الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام عادل

أثارت البلوجر الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام عادل، حالة من الجدل بين الآلاف الأشخاص بعد بكائها في مقطع فيديو قصير تتحدث فيه عن معانتها ورفضها الولادة بشكل طبيعي أو قيصري، معلقة: “ازاي تقدروا تزعلوا أمهاتكم في يوم ما بعد تحملهم التعب دا كله، أنا مش قادرة أتخليه حتي ورافضاه نفسيا”. 

عبد الغفار: مصر أعلى دولة في العالم بمعدلات الولادة القيصرية

انقذوا منى .. أم تهدد بإنهاء حياتها بعد شهر من الولادة

عايش بعد نزوله .. يوتيوبر تفجر مفأجاة صادمة بشأن حملها المعجزة

الفيلر شوهني.. حقيقة فيديو أثار الجدل لـ خبيرة تجميل شهيرة.. شاهد

وقالت أحلام عادل في مقطع الفيديو الذي حقق ما يقرب من 2 مليون مشاهدة: “انتي دلوقتي هتجيبي إنسان ويفتحوا بطنك، بس أنا مش عاوزة أولد قيصري ولا أولد طبيعي، مش متخلية دا، لكنه طفل ولازم يتولد، الأمهات دي بتتعب جدا بجد، هي مش هرومونات، المفروض إني ابقي كويسة، لكني خايفة ومش فاهمة، وفي نفس الوقت بقعد أقول لنفسي إنه دا العادي بعد الزواج والحمل”. 

البلوجر الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام عادل

وأضافت البلوجر الشهيرة: “كبيرة إنك تجيب إنسان للدنيا، وبعد الولادة أقعد أشرب في حاجات مبحباهاش، أنا الصراحة خايفة أوي، أنا كويسة وهولد زي ما كل البشر والحيوانات بتولد”.

أحلام عادل

جدير بالذكر أن  أحلام عادل  من مواليد 27 أغسطس 1995 حيث يبلغ عمرها 27 عاما، وظهرت على السوشيال ميديا لأول مرة عام 2016 ومتابعينها ما يزيد عن 2.7 مليون شخص من العالم العربي حيث تمكنت في حصد شهرة كبيرة من حيث المحتوى والأعمال التي تقدمها على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 10 مارس 2021، احتفلت البلوجر أحلام عادل بحفل زفافها على مصمم الأزياء أحمد العجمي، ثم في شهر مايو 2022م، أثار خبر طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان انفصالهما عقب عودتهما من العمرة واعتداء زوجها عليها بسبب هدايا أصدقائها من رحلتها في أداء العمرة.

وحاول اليوتيوبر مصطفي أبو رواش، التدخل بين الثنائي للإصلاح بينهما حيث نشر مصطفي فيديو له عبر حسابه الشخصي “انستجرام يوضح فيه أسباب الانفصال بين البلوجر أحلام وزوجها أحمد العجمي.

وبين مصطفي أبو رواش في الفيديو، أنه بعد انتشار القصة وتفاقم الأزمة بين أحلام عادل وأحمد العجمي، تواصل مع أحمد وتحدث معه وقال له: “احتوي البنت، والراجل المفروض دوره يكون عقله أكبر، واتكلم معاها بالراحة، ولو أنت غلطت اعتذر عادي وهي دي الحياة، البيوت بتمشي بالشكل ده”. 

ونشر مصطفى أبو رواش، تسجيلا صوتيا لـ أحمد العجمي، يتحدث عن الرسائل التي وصلته من قبل المتابعات، وقال أحمد له: “عايز أقولك في بنات بيبعتولي واحدة بتقولي طلقها وأنا هتجوزك، هجيب شنطتي وجاية، وواحدة بعتالي فويس بتقولي طلقها وأتجوزني وكل يوم نيمني وصحيني بعلقة، مش عارف ليه الناس بتعمل كدة”. 

ولفت مصطفي أبو رواش أنه تواصل مع أحلام لحل المشكل، وردت عليه قائلة: “أنا سمعت كلام غريب من ناس لا يعرفوني ولا يعرفوا أحمد، غير إن في واحدة بالنص بتقول أنا هشهر بيك لو مطلقتيش وهشهرك، اللي هو أنا جيت قولتلك كدة، هو أنا أعرفك أصلا”.

وبعدها بقوت قصير، عادا الزوجان المشهورين إلى بعضهما البعض وبدأ في صنع فيديوهات معا من جديد. 

أحلام عادل احلام عادل البلوجر البلوجر الشهيرة بكا مقطع فيديو الولادة أولد طبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

بدون أي إجراءات.. السعودية تعلن عن تأشيرة جديدة لأداء العمرة

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير النقل: خطة لتطوير الموانئ البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات

متفحم داخل سيارة .. لغز اطلاق النارعلىمصري في إيطاليا

رفض ويجان والنصر السعودي.. شوبير يتحدث عن عروض "شناوي الأهلي"

أشهر 5 سيارات في السوق المصري فئة الـ 500 ألف جنيه

بعد جلسة مطولة| رئيس النواب مشيدا بوزير النقل: إجاباته اتسمت بالموضوعية والمنهجية

ضربة قوية .. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول فيديو من حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني على عارضة أزياء

وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتاني لبحث التعاون العسكري

الضحية 13.. حقنة مضاد حيوي تنهي حياة صغير في أسيوط

لا طبيعي ولا قيصري.. "الولادة" تتسبب في بكاء بلوجر شهيرة| فيديو مؤثر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الموريتاني لبحث التعاون العسكري

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ