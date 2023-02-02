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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سناب شات تعلن تجاوزها 2 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة

سناب شات تعلن
سناب شات تعلن تجاوزها 2 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة

أعلنت شركة Snapchat سناب شات أنها قد تجاوزت 2 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة والتي أطلقتها مؤخرا، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 3.99 دولارًا شهريًا ، وهي جزء من خطط سناب شات لتنويع إيراداتها.

 

وقالت الشركة في أحدث تقرير للأرباح إنها تمكنت من جذب مليون مشترك في غضون 60 يومًا من تقديم خدمة +Snapchat المدفوعة، لذا فقد استغرقت الشركة وقتًا أطول نسبيًا للوصول إلى 2 مليون مستخدم مدفوع الأجر.    

أفضل ميزات في تطبيق Snapchat سناب شات لا يعرفها الكثيرون

بهذه الطريقة.. استخدم سناب شات Snapchat على الويب

وتم إطلاق خدمة +Snapchat لأول مرة في يونيو 2022 في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وفي وقت لاحق ، وسعت الشركة خدمة الاشتراك إلى الهند والكويت وقطر وعمان والبحرين ومصر  والدنمارك والنرويج وهولندا. 

 

وفقًا لبيانات من شركة التحليلات Sensor Tower ، فإن اشتراك Snap كان أفضل بكثير من اشتراك Twitter Blue القديم، حتى نهاية شهر أكتوبر ، كان المستهلكون قد أنفقوا إجمالي 6.4 مليون دولار على تطبيق تويتر . 

 

وبالمقارنة ، أنتجت خدمة Snap المدفوعة 28 مليون دولار بعد إطلاقها ، مع اختيار العديد من الأشخاص للخطة السنوية البالغة 39.99 دولارًا، بينما أطلقت شركة تويتر  خطة Twitter Blue جديدة تكلف 8 دولارات شهريًا ، حيث لا توجد تقديرات دقيقة لعدد الأشخاص الذين يدفعون مقابلها بالفعل.

 

وأوضحت الشركة إن إيرادات الشركة قد تنخفض بنسبة تصل إلى 10٪ على أساس سنوي بسبب المنافسة الشديدة من تطبيقات مثل TikTok ، حيث تعمل الشركة جاهدة لتحقيق نمو الإيرادات، كما يمكنها أن تبدأ في فرض رسوم على المتخلفين عن دفع الاشتراكات. 

 

 

 

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