أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلب من موظفيها اختبار أدوات منافسة لـ ChatGPT.. وكل ما تريد معرفته عن منتجات سامسونج في Galaxy Unpacked 2023

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
احمي حسابك على واتساب بتفعيل هذه الإجراءات فورا
يعد تطبيق واتساب WhatsApp واحدا من أشهر تطبيقات الدردشة كما يتجاوز عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم، لذلك يتعرض التطبيق للكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين ضرورة تأمين الحسابات الخاصة بهم وتأمينها بشكل جيد.
سناب شات تعلن تجاوزها 2 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة
أعلنت شركة Snapchat سناب شات أنها قد تجاوزت 2 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة والتي أطلقتها مؤخرا، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 3.99 دولارًا شهريًا ، وهي جزء من خطط سناب شات لتنويع إيراداتها.
بعد استشعارها التهديد.. جوجل تطلب من موظفيها اختبار أدوات منافسة لـ ChatGPT
كشفت تقارير أن شركة جوجل قد طلبت من موظفيها اختبار أدوات ذكاء اصطناعي منافسة لأداة ChatGPT، والتي قد تشكل تهديدا على أعمال شركة جوجل، وكذلك محرك البحث الخاص بها.
واتساب يتيح قريبا ميزة لإخفاء هويتك عند الرد على الإعلانات
أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp يعمل على إتاحة ميزة جديدة لمستخدميه من شأنها إخفاء هويتهم على التطبيق أثناء الرد على إعلانات المجتمع في واتساب، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.
كل ما تريد معرفته عن منتجات سامسونج في Galaxy Unpacked 2023
عقدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ قليل، حدث Galaxy Unpacked 2023 ، والذي يعد الحدث الأضخم والأكبر في عالم الإلكترونيات والهواتف الذكية، حيث شمل إطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة ، وأيضا أجهزة اللاب توب المميزة Galaxy Book3 .
سامسونج تطلق رسميا لاب توب Galaxy Book 3 Ultra .. سعر ومواصفات
أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية عن إطلاقها الكمبيوتر المحمول Galaxy Book3 Ultra بأقوى معالج في سلسلة Galaxy Book خلال مؤتمرها Samsung Galaxy Unpacked المقام في مدينة سان فرانسيسكو أمام حشد كبير من الجمهور في أول مؤتمر جماهيري لها منذ 3 سنوات.
بـ36 ألف جنيه.. رسميا سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy S23 Ultra
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بشكل رسمي عن هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra ضمن حدث Galaxy Unpacked 2023، ويعد هذا الهاتف هو أحدث هواتف الفلاجشيب من سامسونج، حيث يضم مجموعة من المواصفات الرائدة أبرزها قدرات تصوير فائقة حيث أنه أفضل هاتف Galaxy في التصوير، ودعما للعمل مع القلم الالكتروني S pen.