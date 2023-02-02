أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلب من موظفيها اختبار أدوات منافسة لـ ChatGPT.. وكل ما تريد معرفته عن منتجات سامسونج في Galaxy Unpacked 2023

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد تطبيق واتساب WhatsApp واحدا من أشهر تطبيقات الدردشة كما يتجاوز عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم، لذلك يتعرض التطبيق للكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين ضرورة تأمين الحسابات الخاصة بهم وتأمينها بشكل جيد.



أعلنت شركة Snapchat سناب شات أنها قد تجاوزت 2 مليون مشترك في خدمتها المدفوعة والتي أطلقتها مؤخرا، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 3.99 دولارًا شهريًا ، وهي جزء من خطط سناب شات لتنويع إيراداتها.



كشفت تقارير أن شركة جوجل قد طلبت من موظفيها اختبار أدوات ذكاء اصطناعي منافسة لأداة ChatGPT، والتي قد تشكل تهديدا على أعمال شركة جوجل، وكذلك محرك البحث الخاص بها.



أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp يعمل على إتاحة ميزة جديدة لمستخدميه من شأنها إخفاء هويتهم على التطبيق أثناء الرد على إعلانات المجتمع في واتساب، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.



عقدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ قليل، حدث Galaxy Unpacked 2023 ، والذي يعد الحدث الأضخم والأكبر في عالم الإلكترونيات والهواتف الذكية، حيث شمل إطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة ، وأيضا أجهزة اللاب توب المميزة Galaxy Book3 .



أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية عن إطلاقها الكمبيوتر المحمول Galaxy Book3 Ultra بأقوى معالج في سلسلة Galaxy Book خلال مؤتمرها Samsung Galaxy Unpacked المقام في مدينة سان فرانسيسكو أمام حشد كبير من الجمهور في أول مؤتمر جماهيري لها منذ 3 سنوات.



أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بشكل رسمي عن هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra ضمن حدث Galaxy Unpacked 2023، ويعد هذا الهاتف هو أحدث هواتف الفلاجشيب من سامسونج، حيث يضم مجموعة من المواصفات الرائدة أبرزها قدرات تصوير فائقة حيث أنه أفضل هاتف Galaxy في التصوير، ودعما للعمل مع القلم الالكتروني S pen.