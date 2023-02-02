إزالة التعديات على أرض مخصصة لبناء مدرسة الطوايع بإسنا جنوب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على أرض مخصصة لبناء مدرسة الطوايع بالمدينة على مساحة 525 مترا مربعا.

تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.