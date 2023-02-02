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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تموين دمياط» تضخ 43 طن أرز لمعارض «أهلًا رمضان».. وتحرر 175 محضرًا تموينياً|صور

محضر تموينى
محضر تموينى

 شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  حملة مشتركة مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و مديرية الطب البيطري، استهدفت الأسواق بمدن فارسكور وعزبة البرج ودمياط.

حيث  تم تحرير ١٧٥ محضرًا تموينيًا بعد رصد مخالفات تتعلق بتجميع دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء خارج منظومة الدعم و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وأيضًا بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع أكياس ملح مجهولة المصدر وتوزيع اسطوانات غاز بدون تصريح واخفاء مخازن ..

وعلى جانب آخر قامت المديرية بضخ كمية ٤٣ طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض اهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة..
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وبالجودة المطلوبة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع.

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دمياط التموين مديرية التموين السوق السوداء الطب البيطري منال عوض التجارة الداخلية

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