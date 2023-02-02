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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدات دمياط يتحدين الظروف الاقتصادية ويبدعن في أعمال الهاند ميد

هاند ميد
هاند ميد

السيدات  الدمايطه حريصات على العمل والنزول للعمل بما يتماشي مع طبيعتهن،  فهم يقدسون العمل من أجل رفع العبء المالى عن رب الأسرة.

 وهناك الكثيرات من السيدات لجؤا إلى شغل الهاندميد والعمل من داخل منازلهم او عن طريق منظمات أهلية وجمعيات خيرية حتى يتيح لهم رعاية أبناؤهم وأيضا إدخال مصدر رزق لهم.


عزبه البرج احتضنت المرأة الدمياطية العاملة 
أغلب سيدات مدينة عزبة البرج يلجأون  إلى الصناعات اليدوية وامتهان  العديد من المهن اليدوية التى لها طابع خاص لهن كسيدات فاغلبهن يفضلون الخياطه وعمل الحلويات والشغل الهاند ميد ولديهم المثير من الوقت لتلك الأعمال خاصة أن اغلب ازواجهن  يسافرون للخارج فاغلبهم صيادين ومن كل حين والآخر ينطلقون في رحلات الصيد التى قد تستمر لشهر.
 
انضم الكثير من أبناء مدن دمياط إلى أبناء عزبه البرج في شغل الهاند ميد من تجل توفير مصدر رزقهم لاسرهم.


المدينه الآمنة حلم السيدات الدمياطية 
جاءت فكرة المدينه الامنه أو المدينة صديقة النساء،  لمساعدة سيدات عزبه البرج على الاقدام على الكثير من المشاريع الاقتصاديه المثمرة والتسويق لها أيضا برعاية محافظة دمياط والمجلس القومى للمرأة.
 

المدينة مختصة بتمثيل المرأة اقتصاديا واجتماعيا بدمياط فهي أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من التحرش لتكون مختصة بتمثيل المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠.
 

وعلى مدار عام كامل  من افتتاح المدينة الامنه بعزبة البرج، حرص سيدات عزبة البرج على المشاركه بالكثير من المشاريع الهادفه والمثمرة.


القومى للمرأة ومحافظ دمياط يدعمان المدينه الامنة
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  ان المدينه تعد خطوة هامه للسيدة الدمياطية خاصه سيدات عزبه البرج،  فالمدينة تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال Kids area ومنطقة للقراءة ولقي المشروع إقبالا كبيرا من سيدات عزبة البرج للمشاركة.
واشارت محافظ دمياط أنه تم اختيار المكان المناسب لتلك المدينة في عزبة البرج حيث تم تدريب عدد من السيدات على تعلم الحرفة والتسويق لها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحة أن مشروع “المدينة الصديقة للنساء” الذي يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وتم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.
 

وأوضحت انه تم تنفيذ تلك الوحدات وفقاً لأعلى المعايير، وتتبلور أهداف المشروع في إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء.

 

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دمياط مكتبة مصر العامة محافظة دمياط المهن اليدوية الظروف الاقتصادية عزبة البرج

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