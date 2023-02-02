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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حصاد الطاقة.. تدشين محطة خلايا شمسية بالزعفرانة وبيع 528 ألف شهادة كربون

صدى البلد

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة عددها السنوي من "حصاد الطاقة 2022" المتضمن رصدا لمؤشرات استثمارات أنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2022 على المستويين الحكومي والخاص.

وتوضح المؤشرات استمرار نمو الاستثمارات في المجالات المختلفة للطاقة المتجددة تمثلت في ارتفاع جاذبية الاستثمار سواء في مشروعات الطاقة المتجددة بغرض إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، أو كمدخل لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

أيضًا تم تدشين محطة خلايا شمسية بقدرة 50 م. و بمنطقة الزعفرانة، وبيع 528 ألف شهادة كربون، فضلاً عن الإعلان عن تنفيذ مشروع خلايا فوتوفلطية بقدرة 20 م. و، بالإضافة إلى منظومة تخزين بالبطاريات، وذلك بمنطقة الغردقة.

وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2022 إلى حوالي 15000 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 6100 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة أكثر من 4400 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 90 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يجري حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التي يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 2800 م. و، من طاقة الرياح وحوالي 700 م. و من الطاقة الشمسية، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 11.7 مليون طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 4.6 مليون طن مكافئ نفط.

على صعيد آخر، قدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عددا من المنح النقدية لمشروعات الخلايا الشمسية الصغيرة بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي من حجم استثمارات تجاوز 13 مليون دولار ضمن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV  التابع لمركز تحديث الصناعة، والذى يسهم في تركيب 18 ميجاوات، وإنتاج ما يقرب من 30 جيجاوات ساعة، وخفض الانبعاثات بمقدار 16.7 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، هذا إلى جانب تدريب أكثر من 400  متدرب على نظم الخلايا الشمسية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

هذا ويمكن الاطلاع على الإصدار الجديد من "حصاد الطاقة 2022" من خلال الرابط التالي:

https://infogram.com/res-indicators-2022-1h0r6rpmooe9l2e?live
 

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