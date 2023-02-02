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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

طيبة العلي
طيبة العلي

تفاصيل مقتل طيبة العلي البلوجر العراقية الشهيرة على يد والدها.. جريمة هزت المجتمع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنهى والدها حياتها خنقًا. 

تفاصيل مقتل طيبة العلي 

في محافظة الديوانية بـ العراق كبرت طيبة العلي جنبًا إلى جنب مع شقيقها كرار لكن في مجتمع منغلق، ليدور البحث في العراق عن عبارة "طيبة العلي إنستجرام". 

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للمزيد حول تفاصيل مقتل طيبة العلي البلوجر العراقية الشهيرة على يد والدها بعد تحرش شقيقها بها شاهد الفيديوجراف التالي:

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