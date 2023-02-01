تشبهني كثيرًا.. ألمانية تنهي حياة شبيهتها على إنستجرام “فيديوجراف”

ألمانية تقتل شبيهتها لسبب غريب .. خبر تصدر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأوروبية بشكل موسع، بعد اكتشاف الشرطة تفاصيل أغرب جرائم القتل التي تعد إحدى غرائب الأخبار خلال الفترة الأخيرة.

ألمانية تقتل شبيهتها

في التفاصيل بحثت الفتاة الألمانية البالغة من العمر 24 سنة، عن شبيهتها عبر تطبيق إنستجرام لتقوم بإنهاء حياتها، بمساعدة صديق لها في ألمانيا، لتصبح إحدى أغرب جرائم القتل في ألمانيا.

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مدونة التجميل شهرابان ألمانية من أصل عراقي أنهت حياة شبيهتها خديجة، بأكثر من 50 طعنة نافذة، متعمدة تشويه معالم وجه ضحيتها، بحسب “الجارديان” و “الاندبندنت” البريطانيتين.

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