عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"مستر سموحة التوب والباقي كنتالوب".. معلم يرقص مع طلابه على البحر "فيديوجراف"

معلم يرقص مع طلابه
معلم يرقص مع طلابه على البحر

فيديو مستر سموحة أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أحد غرائب الأخبار في الإسكندرية بعد ظهور معلم يرقص مع طلابه على البحر، بينما كان معلم الإسكندرية يقف على المسرح حاملا الميكرفون ويردد الأغنيات معهم، ليتساءل الجميع عن ماهية الفيديو وموقف وزارة التعليم من مثل هذه الأمور. 

 

معلم يرقص مع طلابه 

متداولو الفيديو أكدوا أن هذه ليست حصة ولكنها رحلة طلابية أجراها المدرس سامح نشأت معلم الجيولوجيا وعلوم البيئة، للتخفيف عنهم خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث علق بعض الطلاب: "بقنع أمي بقالي ساعة إن مستر سامح أجمد مدرس جيولوجيا بس اتفاجئت"، بينما أطلق عليه البعض "مستر سموحة"، وقال آخرون "سموحة التوب والباقي كنتالوب".

اقرأ أيضا: بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

كل ما تريد معرفته عن فريق ميتلاند الدنماركي .. "فيديوجراف"

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

للمزيد حول غرائب الإسكندرية وفيديو معلم يرقص مع طلابه والشهير بـ مستر سموحة وموقف التعليم شاهد الفيديوجراف التالي:

مستر سموحة معلم يرقص مع طلابه التعليم الاسكندرية غرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

إعلامي: الأهلي عقد جلسة مع نجم الزمالك لإقناعه بارتداء القميص الأحمر

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

3 شهور ضغط نفسي.. سالي عبدالسلام تكشف إصابتها بمرض خطير بعد أيام من زواجها|فيديوجراف

ماذا قالت نبيلة مكرم عن ابنها المتهم بقتل شابين في أمريكا؟ فيديوجراف

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

الأهلي خطفه من الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن الجزائري أحمد قندوسي "فيديوجراف"

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

داخل الغسالة.. قصة طفلة تعرضت لكارثة في فرنسا| فيديوجراف

ترشيحاتنا

الجثث تفحمت.. الصحة تكشف تفاصيل مروعة لحادث مستشفى المطرية

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى القليوبية..أعرف التفاصيل

ماذا فعل النبي في الشتاء والبرد الشديد؟ اغتنم 10 سنن تغفر جميع ذنوبك

إقبال متزايد|أكثر من نصف مليون زائر لمعرض السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو في المغرب

عبد الله الشاهين عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان تستجيب لفنانين عانوا ماديا.. أبرزهم إحسان الترك مع محمد رمضان

تخطي هذه الوجبة في يومك يصيبك بأمراض مزمنة.. احترس

مشوفتهاش قبل كدا .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا

بعد بنطلون الفردة الواحدة .. ظهور غير متوقع لـ سمر يسري

فيديو

"مستر سموحة التوب والباقي كنتالوب".. معلم يرقص مع طلابه على البحر "فيديوجراف"

2975 فرصة عمل بـ 13 محافظة | اعرف التفاصيل

انتشار سبائك مغشوشة ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية | اعرف الحقيقة

تشبهني كثيرًا.. ألمانية تنهي حياة شبيهتها على إنستجرام “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ