"مستر سموحة التوب والباقي كنتالوب".. معلم يرقص مع طلابه على البحر "فيديوجراف"

فيديو مستر سموحة أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أحد غرائب الأخبار في الإسكندرية بعد ظهور معلم يرقص مع طلابه على البحر، بينما كان معلم الإسكندرية يقف على المسرح حاملا الميكرفون ويردد الأغنيات معهم، ليتساءل الجميع عن ماهية الفيديو وموقف وزارة التعليم من مثل هذه الأمور.

معلم يرقص مع طلابه

متداولو الفيديو أكدوا أن هذه ليست حصة ولكنها رحلة طلابية أجراها المدرس سامح نشأت معلم الجيولوجيا وعلوم البيئة، للتخفيف عنهم خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث علق بعض الطلاب: "بقنع أمي بقالي ساعة إن مستر سامح أجمد مدرس جيولوجيا بس اتفاجئت"، بينما أطلق عليه البعض "مستر سموحة"، وقال آخرون "سموحة التوب والباقي كنتالوب".

اقرأ أيضا: بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

للمزيد حول غرائب الإسكندرية وفيديو معلم يرقص مع طلابه والشهير بـ مستر سموحة وموقف التعليم شاهد الفيديوجراف التالي: