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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية لزيلينسكي: تتخذ خطوات ملحوظة للوفاء بتوصياتنا

صدى البلد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي :"إن تصميمك على المضي قدمًا في طريقك الأوروبي مذهل".

واضافت اورسولا:" إنك تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصياتنا ، بينما تخوض غزوًا في نفس الوقت، سنواصل دعم جهودكم لإحراز مزيد من التقدم".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن زيارتها الي أوكرانيا، وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، من بينهم رئيس السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وكتبت دير لاين على حسابها الرسمي على تويتر: “من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الهجوم  الروسي وهذه المرة مع فريقي من المفوضي".

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