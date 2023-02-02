صحة أسوان: ضبط 13.6 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم حملاتها الميدانية للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلغ الغذائية داخل مختلف المدن والمراكز بإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية .

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم تنظيم حملة تفتيش على الأسواق بمركز إدفو، أسفرت عن ضبط 11 طن و600 كجم من منتجات المخلل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 2 طن خل غير مطابق للمواصفات.

مضبوطات مخالفة

جهود مديرية الصحة بأسوان

وأشار إيهاب حنفى أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، ويوسف حسين مراقب عام الأغذية، بالإضافة إلى الدكتور محمود المقص مدير الإدارة الصحية، وأحمد عرابي مراقب الأغذية بإدفو غرب.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد إطلاق المبادرة الرئاسية للتحالف الوطنى لتنمية الأسرة المصرية "الألف يوم الذهبية"، اليوم الخميس، على هامش انطلاق فعاليات "المؤتمر السنوى العلمى السادس لمؤسسة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والإدارة العلمية لها – جنوب الصعيد - للتدخل الجراحى الدقيق".

جهود متنوعة

حضر الفعاليات كل من الدكتور جيان كونرى رئيس الاتحاد الفيدرالى لجمعيات النساء والتوليد الدولى ، والدكتورة كريمة الصغير رئيس مكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور حسن نعمان أستاذ أمراض النساء والتوليد - ورئيس شرف المؤتمر، والدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ورئيس المبادرة الصحية، بجانب حضور كوكبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين من أطباء النساء والتوليد.

وعقب ترحيبه بالحضور أكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى القطاع الصحى بعد إدراجها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل حيث بدأنا نجنى ثمار المشروعات الصحية المتعددة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى متعدد الخدمات الطبية ، وأخرى متخصصة ، بجانب 112 مركز طبى ووحدة صحية.