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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً للتأمين الصحى الشامل..محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى

مستشفى نصر النوبة
مستشفى نصر النوبة المركزى

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى نصر النوبة المركزى بنسبة تنفيذ 65 % ، وبتكلفة تقديرية 335 مليون جنيه ، والتى تقع على مساحة 12 ألف و 970 م2 ، وتصل طاقتها إلى 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة بقوة 72 سرير ، والعناية المركزة بقوة 10 آسرة ، بجانب 7 حضانات للأطفال المبتسرين .

وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى ، وكذا 3 غرفة عمليات ، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والنساء والتوليد والمعامل والأشعة والعيادات وبنك الدم والصيدلية ، بجانب أقسام الإقامة الداخلية للمرضى والتعقيم المركزى ، وسكن أطقم الأطباء والتمريض ، وأقسام الخدمات المختلفة حيث جاء ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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التأمين الصحى الشامل

مستشفى نصر النوبة المركزى

وأكد محافظ أسوان على أنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ، لافتاً إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون بمدينة أسوان .

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنهاء الأعمال بمستشفى أسوان التخصصى ، بجانب أنه جارى إستكمال الأعمال بمستشفيات كوم أمبو المركزى ، ودراو المركزى ، ونصر النوبة المركزى ، والتأمين الصحى ، والسباعية ، وأبو سمبل الدولى ، ومعهد الأورام ، بالإضافة إلى دخول 86 مركز طبى ووحدة صحية التشغيل الفعلى ، فضلاً عن إستكمال الأعمال والتجهيزات فى المراكز والوحدات المتبقية . 

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مشروعات خدمية

مستشفى نصر النوبة المركزى

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، الأربعاء، معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمختلف قطاعات العمل العام بإجمالى 313 مشروعا بتكلفة 3.3 مليار جنيه تخدم أكثر من 147 ألف نسمه تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

رافق المحافظ خلال جولته النائب البرلمانى أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، بجانب مسئولى الجهات التنفيذية.

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