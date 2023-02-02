خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت سارة سلامة، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود من الجلد، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع وضع نظارة باللون الاسود لاكمال اللوك.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور سارة سلامة