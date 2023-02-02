ياسمين نيازي تكشف سبب عدم اكتمال علاقاتها العاطفية.. فيديو

حلت النجمة والمطربة ياسمين نيازي، ضيفة على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "كلام الناس" والمُذاع عبر فاضية "إم بي سي مصر".



وكشفت النجمة والمطربة ياسمين نيازي، عن سبب عدم اكتمال علاقاتها العاطفية، قائله: "أنا مشاغبة في رومانسيتي".

وأضافت: "مش بكمل في علاقاتي لأني على قد ما بحب أوي بزعل أوي، ومش بسامح بسرعة وده عيب فيا، أنا بسامح بعد كده ولكن مش بنسى المواقف".



وتحدثت النجمة والمطربة ياسمين نيازي، عن مواصفات فتى أحلامها، قائله: "أنا ست بس ظروف حياتي خلتني راجل من وأنا صغيرة"، موضحه: " يوم ما البس الدبلة مش عايزة أقلعها تاني".



وتابعت النجمة والمطربة ياسمين نيازي،: "يوم ما هيجي حد يقولي اعملي كذا ومتعمليش كذا يبقى صح"، معقبه: "لازم يهتت الراجل اللي فيا".

