رفع الكثبان الرملية من الطرق المؤدية إلى قرى الحسنة بشمال سيناء

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، محمد أحمد المغربي، سكرتير عام المركز والمدينة بمتابعة جميع الطرق المؤدية من وإلى قرى مركز ومدينة الحسنة ، والقيام كذلك بعمل رصد مستمر لظاهرة تراكم الكثبان الرملية والتى تعمل على إعاقة الطرق أمام المواطنين.

شبكة الطرق

يأتى ذلك ضمن الاهتمام والمتابعة المستمرة من رئاسة مركز ومدينة الحسنة بجميع القطاعات التى تقدم كافة الخدمات للمواطن والحرص على سلامة جميع المواطنين بجميع القرى تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالقضاء على أى ظاهرة سلبية، والحفاظ على الملامح الرئيسيه لشبكة الطرق بين القري حفاظاً على المال العام.

طريق الحسنة

تم رصد مجموعة من الكثبان الرملية على طريق الحسنة/بغداد/ العريش والتى تكونت نتيجة نشاط لسرعة الرياح خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصدر بغدادي تعليمات لجميع الإدارات المختصة على الفور بالتحرك السريع وتم مسح شامل وإزاحة الرمال ورفعها بواسطة معدات مجلس مدينة الحسنه وتم فتح الطريق أمام المارة.

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