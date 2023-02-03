يشبه Galaxy Tab S8.. تسريب مواصفات Google Pixel Tablet

تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لطرح جهازها اللوحي الجديد منتصف العام الحالي والذي سبق وأعلنت عنه خلال مؤتمر عام 2022 الذي قدمته من خلاله هاتفها جوجل بيكسل 7 برو وساعة جوجل بيكسل الذكية رسميا ونوهت إلى التابلت الجديد المتوقع أن ينافس بقوة في سوق الأجهزة اللوحية.

تاريخ فشل جوجل في تصنيع التابلت

وفقا لتقرير androidpolice التقني، كان لجوجل محاولات سابقة لتصنيع الاجهزة اللوحية ولكنها لم تحظ بأي شعبية أو نجاح، أول جهاز تابلت حمل علامة Google التجارية كان باسم Nexus 7 والذي تم إطلاقه منذ أكثر من عقد من الزمان وتحديدا في منتصف عام 2012، ولكنه لم ينجح في اكتساب الشعبية اللازمة وبعد ذلك توترت العلاقة بين جوجل والأجهزة اللوحية وبلغت ذروتها في Pixel Slate الجهاز المشؤوم الذي قدمته في عام 2018 وفشل. تم استقبال الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام ChromeOS بشكل سيئ لدرجة أن Google تخلت عن فكرة تصنيع التابلت نهائيا من بعدها.

Google Pixel Tablet

مواصفات Google Pixel Tablet

المعلومات المؤكدة حتى الآن من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة أن جهاز Pixel Tablet القادم سيعمل بمعالج وحدة مركزية Google Tensor G2 نفس معالجات سلسلة هواتف Pixel 7.

كشف موقع 9to5Google أن التابلت سيكون بإصدارين مختلفين وهما الآن قيد التطوير، سيكون هناك إصدار قياسي وإصدار احترافي أكثر ولكن تشير تسريبات أخرى أحدث إلى أنه سيكون هناك جهاز بإصدار واحد فقط.

قد يحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على ملحق قلم ستايلس يعمل باللمس على غرار S Pen في سامسونج، سيكون إما مرفقا في علبة الجهاز أو يباع بشكل منفصل كاختيار للعميل. في مايو ، اكتشفت مدونة NuGiz أن تابلت يحمل الاسم الرمزي Tangor ، يتم تصنيعه بواسطة Google ، تم إدراجه على أنه معتمد من قبل منظمة Universal Stylus، وهي منظمة تحدد المعايير والمواصفات الخاصة بالأقلام الإلكترونية للأجهزة على مستوى الصناعة.

سيكون التابلت الجديد من جوجل مع شاشة عرض قطرخا 10.95 بوصة بدقة 2560x1600 بيكسل مصنوعة من شركة China Star Optoelectronics ، مع شاشة LCD ، لذلك لا تتوقع رؤية لوحة AMOLED الأعلى في الأداء والجودة من LCD، على الجهاز اللوحي القادم من Google.

Google Pixel Tablet

سيأتي جهاز Pixel Tablet مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من سعة تخزين نوع UFS ، أو 128GB حسب الإصدار بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومدمج مع زر الطاقة والتشغيل، مع نظام تشغيل أندرويد 13 QPR2 المقرر أن تصدره الشركة لأول مرة في مارس القادم.

من المتوقع أن يتم إصدار Google Pixel Tablet في مايو القادم، خلال مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I / O للإعلان عن منتجاتها الجديدة.

وفقا لـ Forbes وتقريرها عن الجهاز القادم، المواصفات المتوسطة سواء من ناحية المعالج المستخدم أو نوع شاشة العرض مع باقي التقنيات يجعلها يبدو قريبًا من Galaxy Tab S8 الذي تم إطلاقه في حدث Galaxy Unpacked العام الماضي ؛ تحتوي سلسلة S8 على جهازي كمبيوتر لوحي أكبر حجمًا وأكثر قوة وهما Tab S8 Plus و Tab S8 Ultra ، ومع ذلك يبدو أن جوجل بيكسل تابلت سينتمي للفئة الأقل في الإمكانيات.

