عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشبه Galaxy Tab S8.. تسريب مواصفات Google Pixel Tablet

Google Pixel Tablet
Google Pixel Tablet

 

تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لطرح جهازها اللوحي الجديد منتصف العام الحالي والذي سبق وأعلنت عنه خلال مؤتمر عام 2022 الذي قدمته من خلاله هاتفها  جوجل  بيكسل 7 برو وساعة جوجل بيكسل الذكية رسميا ونوهت إلى التابلت الجديد المتوقع أن ينافس بقوة في سوق الأجهزة اللوحية.

تاريخ فشل جوجل في تصنيع التابلت

وفقا لتقرير androidpolice التقني، كان  لجوجل  محاولات سابقة لتصنيع الاجهزة اللوحية ولكنها لم تحظ بأي شعبية أو نجاح، أول جهاز تابلت حمل علامة Google التجارية كان باسم  Nexus 7 والذي تم إطلاقه منذ أكثر من عقد من الزمان وتحديدا في منتصف عام 2012، ولكنه لم ينجح في اكتساب الشعبية اللازمة وبعد ذلك توترت العلاقة بين جوجل والأجهزة اللوحية وبلغت ذروتها في Pixel Slate الجهاز المشؤوم الذي قدمته في عام 2018 وفشل. تم استقبال الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام ChromeOS بشكل سيئ لدرجة أن Google تخلت عن فكرة تصنيع التابلت نهائيا من بعدها.

Google Pixel Tablet

مواصفات Google Pixel Tablet

المعلومات المؤكدة حتى الآن من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة أن جهاز Pixel Tablet القادم سيعمل بمعالج وحدة مركزية Google Tensor G2 نفس معالجات سلسلة هواتف Pixel 7.

كشف موقع 9to5Google أن التابلت سيكون بإصدارين مختلفين وهما الآن قيد التطوير، سيكون هناك إصدار قياسي وإصدار احترافي أكثر ولكن تشير تسريبات أخرى أحدث إلى أنه سيكون هناك جهاز بإصدار واحد فقط.

قد يحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على ملحق قلم ستايلس يعمل باللمس على غرار S Pen في سامسونج، سيكون إما مرفقا في علبة الجهاز أو يباع بشكل منفصل كاختيار للعميل. في مايو ، اكتشفت مدونة NuGiz أن تابلت  يحمل الاسم الرمزي Tangor ، يتم تصنيعه بواسطة Google ، تم إدراجه على أنه معتمد من قبل منظمة Universal Stylus، وهي منظمة تحدد المعايير والمواصفات الخاصة بالأقلام الإلكترونية للأجهزة على مستوى الصناعة.

سيكون التابلت الجديد من جوجل مع شاشة عرض قطرخا 10.95 بوصة  بدقة 2560x1600 بيكسل مصنوعة من شركة China Star Optoelectronics ، مع شاشة LCD ، لذلك لا تتوقع رؤية لوحة AMOLED الأعلى في الأداء والجودة من LCD، على الجهاز اللوحي القادم من Google.

Google Pixel Tablet

سيأتي جهاز  Pixel Tablet مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من سعة تخزين نوع UFS ، أو 128GB حسب الإصدار بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومدمج مع زر الطاقة والتشغيل، مع نظام تشغيل أندرويد 13 QPR2 المقرر أن تصدره الشركة لأول مرة في مارس القادم.

من المتوقع أن يتم إصدار Google Pixel Tablet في مايو القادم، خلال مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I / O للإعلان عن منتجاتها الجديدة.

جوجل تحظر 12 تطبيق أندرويد شهيرا.. وتحث الملايين على حذفها

بعد استشعارها التهديد.. جوجل تطلب من موظفيها اختبار أدوات منافسة لـ ChatGPT 

وفقا لـ Forbes وتقريرها عن الجهاز القادم، المواصفات المتوسطة سواء من ناحية المعالج المستخدم أو نوع شاشة العرض مع باقي التقنيات يجعلها يبدو قريبًا من Galaxy Tab S8 الذي تم إطلاقه في حدث Galaxy Unpacked العام الماضي ؛ تحتوي سلسلة  S8 على جهازي كمبيوتر لوحي أكبر حجمًا وأكثر قوة وهما Tab S8 Plus و Tab S8 Ultra ، ومع ذلك يبدو أن جوجل بيكسل تابلت سينتمي للفئة الأقل في الإمكانيات.
 

Galaxy Tab S8 Google Pixel Tablet جوجل تابلت Nexus 7 جوجل بيكسل 7 برو Google

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

موضوعات متعلقة

سياسات جديدة.. تويتر تعيد كل الحسابات المعلقة خلال شهر

أول تحرك من الحكومة الصينية ضد المقاطعة الأمريكية الكاملة لـ Huawei

تحالف أمريكي هندي جديد في مواجهة هيمنة الصين على مستقبل التكنولوجيا عالميا

بمعالج MediaTek Heilo G99.. تسريب مواصفات سامسونج جالاكسي A24 4G الجديد

شاشة بمعدل تحديث 144 جيجاهرتز.. تسريب مواصفات تابلت شاومي Pad6

قبل طرحها في الأسواق العالمية.. مواصفات وسعر سوار شاومي Redmi Band 2

سامسونج تطلق رسميًا لاب توب Galaxy Book3 Pro .. سعر ومواصفات

رسميًا.. سامسونج تعلن عن لاب توب Galaxy Book3 Pro 360

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق في سعر اليورو عالميًا بعد رفع الفائدة بـ أوروبا

تسريب مواصفات هاتف Huawei P60 Pro قبل إطلاقه

10 كيلو في الشهر.. أفضل فواكه لخسارة الوزن

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص في القانون

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

نتفلكس تتخذ إجراءات صارمة ضد مستخدميها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

يستغلوا غلاء الأسعار .. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ