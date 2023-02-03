عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا بالأقصر

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي، وذلك تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية،  كريم همام مدير معهد إعداد القادة، خلال الفترة من ٣-٨ فبراير ٢٠٢٣ بمدينة الأقصر.

وذالك انطلاقاً من أن 2023 عاما للشباب العربى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي قادر على تحمل المسئولية . 

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

وزارة التعليم العالى المصري جامعات البرنامج التدريبي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

ترشيحاتنا

نيسان إريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين.. صور وتفاصيل

احذر..الحبس 20 سنة عقوبة خطف الصغار فى قانون العقوبات

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

أثر كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة

ينتشر بشكل سريع.. متحور جديد لكورونا | تفاصيل

الزمالك ينهي أزمة مشاركة مريم مصطفى لاعبة الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستغلوا غلاء الأسعار .. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

اكتشف طريقة علاج الأرق فى 12 دقيقة

الاستثنائية في تاريخ السينما.. جلابية سعاد حسني بصورة بيبو كشفت عن انتمائها الكروي

لكل عروس.. مصور أفراح يكشف حيل لسيشن زفاف مثل الأجانب

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ