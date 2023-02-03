اليوم.. معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا بالأقصر

ينظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي، وذلك تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، كريم همام مدير معهد إعداد القادة، خلال الفترة من ٣-٨ فبراير ٢٠٢٣ بمدينة الأقصر.

وذالك انطلاقاً من أن 2023 عاما للشباب العربى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي قادر على تحمل المسئولية .

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.