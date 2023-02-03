عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون بشأن منطاد تجسس صيني حلق فوق أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قالت فيه إنها تمكنت من تعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه أنه صيني.

وقال بيان البنتاجون إن "بالون المراقبة الصيني لا يشكل أي تهديد وقد تعقبناه مند دخوله المجال الجوي".

وأضاف: "منطاد التجسس الصيني عبر كندا قبل أن يصل إلى أجواء ولاية مونتانا، ونجري اتصالات مع الصين  بشأن بالون التجسس عبر عدة قنوات".

تحدي النظام

وتلك القضايا هي جزء من معركة أوسع، حيث تحارب الصين من أجل الحصول على المعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها وتحدي النظام الجيوسياسي العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور منافسين جديين للنفوذ الأمريكي.

في يوليو الماضي، أخبر كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" جمعا من رواد الأعمال والأكاديميين في لندن بأن الصين تهدف إلى "نهب" الأصول الفكرية للشركات الغربية لكي تتمكن من إسراع وتيرة تقدمها الصناعي والهيمنة على الصناعات الحيوية في نهاية المطاف.

بسبب خلافات البحر الشرقي..الصين تحذر اليابان

في جزر سليمان.. تحرك عاجل من أمريكا ضد الصين

ونبه إلى أنها تتجسس على الشركات في كل مكان "من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة، من الشركات المدرجة في تصنيف فورتشن-100 لأكبر الشركات الدولية من حيث العائدات، إلى المشروعات حديثة الإنشاء، ولديها أشخاص يركزون على كل شيء، من الطيران إلى الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الدواء".

وقتها، رد المتحدث باسم الخارجية الصينية آنذاك زاو ليجيان قائلا إن السيد راي يسعى إلى "تشويه سمعة الصين" وأنه يحمل "عقلية الحرب الباردة".

وومعدات الفضاء والطيران من بين 10 قطاعات تستهدفها السلطات الصينية بغية تحقيق تقدم سريع لتقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأجنبية، والتفوق عليها في نهاية المطاف.

البنتاجون البنتاجون الأمريكي الصين وزارة الدفاع الأمريكية تجسس الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات البحر الشرقي..الصين تحذر اليابان

في جزر سليمان.. تحرك عاجل من أمريكا ضد الصين

الصين تحذر من منح الفلبين أمريكا حق استخدام قواعدها العسكرية

الولايات المتحدة تشعل حربها الباردة مع الصين بتدخل الهند

ترشيحاتنا

الطبيب صاحب القرار .. تعرف على شروط الزواج الجديدة

مرتضى منصور يهاجم حازم إمام بسبب أزمة قيد لاعبي الزمالك

بريطانيا: تعليم الأوكرانيين قيادة طائرة مقاتلة يستغرق 5 سنوات!

للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

قرار عاجل من الأهلي بشأن حسين الشحات عقب تألقه في كأس العالم للأندية

وزير الأوقاف : الرحمن مختص بكشف الكروب .. والرحيم بغفران الذنوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل عروس.. مصور أفراح يكشف حيل لسيشن زفاف مثل الأجانب

وفاته هزت العالم.. لماذا رفض والد ريان تسمية شقيقه الرضيع باسمه؟

سعر خيالي.. فستان الملكة رانيا بالولايات المتحدة يبهر العالم

فقدان الوزن ودهون الدم ..تعرفي على أفضل مشروب يمكن تناوله على معدة فارغة

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ