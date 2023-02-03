بيان عاجل من البنتاجون بشأن منطاد تجسس صيني حلق فوق أمريكا

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قالت فيه إنها تمكنت من تعقب بالون استطلاع فوق شمال الولايات المتحدة يشتبه أنه صيني.

وقال بيان البنتاجون إن "بالون المراقبة الصيني لا يشكل أي تهديد وقد تعقبناه مند دخوله المجال الجوي".

وأضاف: "منطاد التجسس الصيني عبر كندا قبل أن يصل إلى أجواء ولاية مونتانا، ونجري اتصالات مع الصين بشأن بالون التجسس عبر عدة قنوات".

تحدي النظام

وتلك القضايا هي جزء من معركة أوسع، حيث تحارب الصين من أجل الحصول على المعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها وتحدي النظام الجيوسياسي العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور منافسين جديين للنفوذ الأمريكي.

في يوليو الماضي، أخبر كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" جمعا من رواد الأعمال والأكاديميين في لندن بأن الصين تهدف إلى "نهب" الأصول الفكرية للشركات الغربية لكي تتمكن من إسراع وتيرة تقدمها الصناعي والهيمنة على الصناعات الحيوية في نهاية المطاف.

ونبه إلى أنها تتجسس على الشركات في كل مكان "من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة، من الشركات المدرجة في تصنيف فورتشن-100 لأكبر الشركات الدولية من حيث العائدات، إلى المشروعات حديثة الإنشاء، ولديها أشخاص يركزون على كل شيء، من الطيران إلى الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الدواء".

وقتها، رد المتحدث باسم الخارجية الصينية آنذاك زاو ليجيان قائلا إن السيد راي يسعى إلى "تشويه سمعة الصين" وأنه يحمل "عقلية الحرب الباردة".

وومعدات الفضاء والطيران من بين 10 قطاعات تستهدفها السلطات الصينية بغية تحقيق تقدم سريع لتقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأجنبية، والتفوق عليها في نهاية المطاف.