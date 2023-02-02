في جزر سليمان.. تحرك عاجل من أمريكا ضد الصين

أعيد فتح السفارة الأمريكية في جزر سليمان، اليوم الخميس، بعد عقود من إغلاقها باعتبارها زائدة عن الحاجة، وسط مخاوف في واشنطن بشأن انفتاح أرخبيل جنوب المحيط الهادئ على بكين.

مواجهة الصين

وستتألف البعثة في هونيارا، من القائم بالأعمال وزوجين من موظفي وزارة الخارجية و حفنة من السكان المحليين، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، التي وصفت إعادة الافتتاح بأنها جزء من جهد لمواجهة اندفاع الصين في المحيط الهادئ.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه من خلال سفارتها الجديدة، ستكون واشنطن في وضع أفضل لتعزيز الديمقراطية ومواجهة التحديات المشتركة.

واستضافت جزر سليمان، التي تقع على بعد حوالي 1800 كيلومتر شمال شرق أستراليا، آخر بعثة دبلوماسية أمريكية في عام 1993، عندما قررت وزارة الخارجية تقليص حجمها بسبب نهاية الحرب الباردة.

ولعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في تحرير الأرخبيل من الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، في حملة وادي القنال الدموية.

لكن في عام 2019، قررت هونيارا نقل علاقاتها الدبلوماسية مع الصين من المنفيين القوميين في تايوان إلى الحكومة الشيوعية في بكين.

وأثار القرار أعمال شغب في وادي القنال، حيث استهدف المتظاهرون الشركات الصينية وأشعلوا النار في مقر رئيس الوزراء.

في عام 2022، وقعت هونيارا اتفاقية أمنية مع الصين، مما تسبب في مزيد من القلق في الولايات المتحدة وأستراليا.

وأبلغت وزارة الخارجية الكونجرس أن إعادة فتح السفارة كان أولوية بالنظر إلى النفوذ المتزايد للصين والمخاوف من الحشد العسكري في جزر سليمان.

وكانت الولايات المتحدة قد أخبرت جزر سليمان أن واشنطن سيكون لديها مخاوف كبيرة وسترد وفقًا لذلك على أي وجود عسكري دائم، أو قدرات لإظهار القوة، أو منشأة عسكرية' من قبل الصين.