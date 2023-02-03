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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجاوزت النصف مليون جنيه.. إيرادات كبيرة لفيلم أنا لحبيبي في السينمات أمس

فيلم أنا لحبيبي
فيلم أنا لحبيبي

حقق فيلم «أنا لحبيبي»، بطولة النجم كريم فهمي وياسمين رئيس، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ516 ألفا و176 جنيها.

 

ويعد فيلم أنا لحبيبي من الأفلام الرومانسية التي بدأ عرضها اليومين الماضيين مع انطلاق شهر فبراير وبالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

 

العرض الخاص لفيلم أنا لحبيبي:

احتفل أبطال فيلم “أنا لحبيبي” مساء الخميس، بالعرض الخاص للعمل الرومانسي الذي يطرح بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الحب، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

حرص الكابتن حسام غالي وزميله محمد فضل على حضور العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”، وتهنئة صديقهما الأهلاوي الفنان كريم فهمي بسبب نجاحاته خلال الفترة الأخيرة.

 

واستقبل كريم فهمي حسام غالي ومحمد فضل بترحاب شديد أثناء تسجيله مع الكاميرات على السجادة الحمراء، وحرص على التقاط الصور معهما، فيما بادلاه بحضور الفيلم حتى النهاية. 
بكت الفنانة ياسمين رئيس بعد انتهاء عرض فيلمها الجديد "أنا لحبيبي" بحضور  عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

ولم تتمكن ياسمين رئيس من حبس دموعها عقب انتهاء عرض الفيلم، بسب نهايته المؤثرة، وباركت لزميلها البطل كريم فهمي  والأصدقاء المقربين.

واحتفى نجوم فيلم “أنا لحبيبي”، وأصدقائه من الوسط الفني وأبرزهم علي ربيع والفنان حسن الرداد وكريم فهمي وغيرهم، بعيد ميلاد المخرج هادي الباجوري.

 

تواجد هادي الباجوري على السجادة الحمراء لإجراء لقاءات مع القنوات، والحديث عن فيلمه الجديد، وفوجيء بوصول علي ربيع وبرفقته “تورتة” ليغني الجميع احتفالا به.

أنا لحبيبي كريم فهمي ياسمين رئيس فيلم أنا لحبيبى

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