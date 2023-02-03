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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب سخريته من مريض.. تفاصيل غضب الجمهور من مصطفى خاطر ورد فعل زملائه

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

حل الفنان مصطفى خاطر ضيفا على الإعلامية إنجي على ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم أف أم.

وكشف مصطفى خاطر خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس التى يتطرق إليها لأول مرة، ومنها أزمته مع الجمهور ضمن أحد عروض مسرح مصر.

وكشف مصطفى خاطر خلال الحلقة أنه أثناء عرض إحدي مسرحيات مسرح مصر قام بالسخرية من  أحد المشاهدين المتواجدين فى المسرح بسبب جلوسه وعلى وجه الكثير من رباط الشاش، واكتشف بعدها أن هذه الشخص مريض، مما جعله فى موقف محرج أمام الجميع وتسببت هذه السخرية بعدم تفاعل الجمهور معه على المسرح.

وعن رد فعل باقى فريق عمل المسرحية على هذا الموقف، أكد خاطر أنه فور دخوله الكواليس قام جميع أفراد الفرقة بتوبيخه بسبب هذا التصرف، خاصة وأن الجمهور رفض التفاعل معه فى جميع إيفيهاته بسبب سخريته من المريض مشيرا إلى أنها كانت أسوأ ليلة عرض مرت عليه طوال مشواره الفني.

 

آخر عروض مصطفى خاطر المسرحية

وكانت آخر عروض مصطفى خاطر على المسرح مسرحية عائلة تس والتى عرضها أكثر من مرة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية كان أخرها فى شهر يوليو الماضي.


وتدور أحداث المسرحية "عائلة تس" حول "حشمت"، رجل ثري أوشك على إعلان إفلاسه، لكن أبناءه الأربعة يحاولون مساعدته في ابتكار حلول عملية تنقذ العائلة من أزمة الإفلاس، في إطار كوميدي. ويذكر أن مسرحية "عائلة تس" من بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، إضافة إلى سليمان عيد، فكرة آلاء الغزالي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج أوتاكا.

مصطفى خاطر انجي علي نجوم إف إم اذاعة نجوم أف إم اخبار مصطفي خاطر مسرح مصر

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