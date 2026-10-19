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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور: ما تناوله منتدى مصر اليوم يعد خارطة طريق لبناء الوعي قبل بناء الحجر

منتدى مصر
منتدى مصر

شهد الدكتور  إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ "منتدى مصر 2026"، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

استهلت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم بعنوان "ماذا ننتظر من المنتدى"، وفقرة بعنوان "من أين بدأنا" تخللها فيلم "لو قابلت الرئيس هتقول له إيه"، أعقبه عرض قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثم فيلم بعنوان "مصر في عيون العالم"، وفقرة "يعني إيه تبقى مصري"، واختتم الجزء الأول بفقرة فنية "أغنية مصري" قدمها كورال أطفال الأوبرا، حيث حرص فخامة الرئيس على تحية الأطفال المشاركين.

فيما تضمن الجزء الثاني عرضا حول "الهوية الوطنية"، وفيلما بعنوان "كيف يوجه الوعي"، وفقرة "جيل زد.. كيف نختار مصادرنا"، وفيلما عن "التأثير السلبي للسوشيال ميديا"، وفقرة عن "الوعي والمعلومة المضللة والاستفادة من التكنولوجيا"، وفيلما عن "الشائعات وتأثيرها على الداخل المصري"، وفقرة عن "منصة الشائعات"، وفيلما بعنوان "الحلم والواقع".

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن بالغ فخره بالمشاركة في تلك اللحظة الوطنية الفارقة من قلب العاصمة الجديدة، عاصمة الجمهورية الجديدة التي شيدها فخامة الرئيس بإرادة المصريين، مشيدا بما تم طرحه في افتتاح منتدى مصر 2026 الذي يعد فكرة رئاسية متفردة وغير مسبوقة، تؤكد أن القيادة الحقيقية لا تكتفي بعرض الإنجازات، بل تفتح المجال لتقييمها بشفافية ومناقشة التحديات بجرأة.

وأضاف "ترابيس" أن ما تناوله المنتدى اليوم يعد خارطة طريق لبناء الوعي قبل بناء الحجر من خلال رسالة فخامة الرئيس الحاسمة بأن الحفاظ على الدولة خط أحمر، والوعي هو السلاح الحقيقي في معركة بقاء الأمم أمام حرب الشائعات وتزييف الوعي.

وأكد "ترابيس" أن ما تشهده جامعة دمنهور اليوم من طفرة إنشائية وأكاديمية وبحثية واستثمارات بمئات الملايين في المنشآت التعليمية والمستشفيات الجامعية والبرامج الدولية، هو ترجمة حية لاهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في جامعات الدلتا.

واختتم "ترابيس" بأن جامعة دمنهور تضع كافة امكاناتها البحثية في خدمة محاور المنتدى، وتؤكد استعدادها لتكون الذراع العلمي لتنفيذ مخرجاته داخل محافظة البحيرة من خلال برامج نوعية في مواجهة الشائعات وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي.

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور منتدى مصر 2026

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