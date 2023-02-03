من غير معاناة.. كيف يتقن طفلك القراءة والكتابة في أسرع وقت؟

بعد انتشار العديد من الصور لعدد كبير من الأطفال داخل معرض الكتاب إليك كيفية تعليم الطفل القراءة في سن مبكرة، وأهمية تنمية القراءة على شخصيتهم ب7 نصائح ممتعة وسهلة لتعزيز مهارات القراءة لدى طفلك و ثقته بنفسه وفقا لموقع .learnwithhomer

تعليم الطفل القراءة

1) التركيز على أصوات الحروف



عند تعليم الطفل القراءة بدلاً من التركيز على أسماء الحروف ، نوصي بتعليمهم الأصوات المرتبطة بكل حرف من الحروف الأبجدية. على سبيل المثال ، يمكنك أن تشرح أن الحرف B يجعل / b / sound (يتم نطقه تمامًا كما يبدو عندما تنطق كلمة ball بصوت عال قد يساعد ذلك ببساطة في الانتقال من أصوات الحروف إلى الكلمات.

2) ابدأي بأحرف كبيرة

لمساعدة طفلك على تعلم القراءة يمكنك البدء بتعليمه تعلم الأحرف الكبيرة ، نجد أن إشراك حاسة اللمس لديه يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص. إذا كنت ترغبين في تجربة ذلك اطلبي من طفلك أن يضع يديه خلف ظهره ، ثم ضعي الرسالة بين يديه. يمكنهم استخدام حاسة اللمس لتخمين الحرف الذي يحملونه! يمكنك لعب نفس اللعبة بأحرف ممغنطة.

3) العلاقة بين الأصوات والرموز



أثبتت الأبحاث أن الأطفال الذين يتمتعون بخلفية قوية في علم الصوتيات أي العلاقة بين الأصوات والرموز يميلون إلى أن يصبحوا قراء أقوى على المدى الطويل.

4) تحدثي مع طفلك كثيرا



يمكن عند البدء بتعليم الطفل القراءة التحدث مع طفلك بشكل متكرر وإشراك مهاراته في الاستماع ورواية القصص إلى زيادة مفرداته.

يمكن أن يساعدهم أيضًا في تكوين جمل ، والتعرف على الكلمات الجديدة وكيفية استخدامها.

كل هذه المهارات مفيدة للغاية لطفلك في رحلة القراءة الخاصة به ، ويمنحك التحدث فرصة لمشاركة وإنشاء اللحظات التي ستعتز بها إلى الأبد!

تعليم الطفل القراءة



5) القراءة المشتركة



أثناء القراءة مع طفلك ، ضعي في اعتبارك مطالبتهم بتكرار الكلمات أو الجمل إليك بين الحين والآخر.

ليست هناك حاجة لإيقاف وقت القراءة تمامًا إذا كان طفلك يعاني من صعوبة التعلم لقراءة كلمة معينة فيمكنك قراءة سطر واحد ثم مطالبتهم بقراءة السطر التالي. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، من المفيد قراءة صفحة واحدة والسماح لهم بقراءة الصفحة التالية فقد يساعد القيام بذلك على زيادة ثقة الطفل ، وهو أمر مهم لتشجيعه على القراءة بشكل جيد ومتسق!



6) القراءة بطرق غير تقليدية



بنفس الطريقة التي يمكن أن تساعد بها ألعاب الكلمات طفلك على تعليم القراءة ، لذلك يمكنك تشجيع طفلك على القراءة دون استخدام الكتب فعليًا!

إذا كنت مهتمًة بالقيام بذلك ، ففكر في استخدام PlayDoh أو الطين أو الطلاء أو الرمل الآمن في الأماكن المغلقة لتشكيل الحروف أو الكلمات وتشكيلها.

خيار آخر هو ملء وعاء كبير بأحرف ممغنطة و اقترحي عليهم سحب حرف من القدر ومحاولة تسمية الصوت الذي يصدره.

بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، تحققي مما إذا كان بإمكانهم تسمية كلمة تبدأ بنفس الصوت ، أو الحصول على مجموعة من الأحرف التي تتجمع معًا لتكوين كلمة.

عندما يصبح طفلك أكثر كفاءة وقدرة على القراءة بسهولةة ، يمكنك توسيع نطاق هذه الأنشطة لجعلها أكثر صعوبة ولكن أكثر فائدة له.

تعليم الطفل القراءة

7) التحلي بالصبر

تحتاج الأم إلى مزيد من الصبر لتعليم الطفل القراءة فيجب قبول أخطاء الطفل ومحاولة تشجيعه تأتي القراءة مع الوقت والممارسة.

يجب الانتباه إلى أنه لا توجد طريقة تصلح لكافة الأطفال لتعليم القراءة بشكل عام فما يصلح لطفل قد لا يصلح لطفل آخر.

فيجب على الأم الصبر وممارسة القراءة مع الطفل لساعات قليلة كل يوم وممارسة أنشطة تسمح لطفلك بالاستمتاع بتعليم القراءة.