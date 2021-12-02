صعوبات التعلم عند الأطفال الأسباب والأعراض والعلاج

صعوبات التعلم هي حالة عصبية حيث يجد الأطفال صعوبة في القراءة أو الكتابة أو الاستماع أو التفكير أو فهم مفاهيم معينة، هذا لا يشير إلى أنهم كسالى أو غير أذكياء، يظهر أنهم يعالجون المعلومات بشكل مختلف، هناك أنواع عديدة من صعوبات التعلم ، مثل عسر القراءة ، وعسر الكلام ، وغيرها

أسباب صعوبات التعلم

بعض أسباب صعوبات التعلم عند الأطفال هي :

الوراثة

المرض أو إصابة في الرأس بعد الولادة

استهلاك الكحول أثناء الحمل

الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة

سوء التغذية

التعرض للسموم الموجودة في الطلاء أو السيراميك أو الألعاب

الاضطرابات ، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



أعراض صعوبات التعلم

قد يقوم الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم بكتابة الحروف والكلمات والأرقام العكسية ويواجهون صعوبة في

التفريق بين اليمين واليسار

اتباع التعليمات وتذكرها

الكتابة أو القص أو الرسم

فهم مفهوم الوقت

البقاء منظمًا

علاج صعوبات التعلم

لا يمكن علاج صعوبات التعلم ولكن يمكن إدارتها بشكل فعال بمساعدة الآباء والمعلمين والمتخصصين في الرعاية الصحية. بعض خطط العلاج الموصى بها هي :

تقديم مساعدة إضافية من خلال الاستعانة بمدرس يقوم بتعليم الطفل في المنزل.

الاستعانة بمعلم خاص لتعزيز قدرات التعلم.

تقديم العلاجات مثل علاج النطق أو العلاج الوظيفي (علاج لتحسين مهارات الكتابة).

يمكن إعطاء علاجات إضافية من خلال الفن أو الرقص أو الموسيقى.