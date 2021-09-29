بحيل سهلة.. كيف تزرع حب القراءة في نفوس الأطفال

يُعد غرس حب القراءة فى الأطفال من المفاهيم الأساسية التي يجب زرعها في الأطفال منذ نعومة أظافرهم لأنها تبنى شخصية الطفل وتعمل على توسيع المدارك مما يجعله أكثر قدرة للتعامل مع الحياة.

يعتقد بعض المختصين فى المجال النفسي والتربوي أن غرس حب القراءة عند الأطفال يعد أفضل الهدايا التي يمكن أن يقدمها الآباء لأبنائهم وتظل آثارها معهم طوال العمر.

نعرض لكم 11 طريقة تمكنك من زرع حب القراءة في نفوس الأطفال وجعلهم يقبلون عليها من تلقاء أنفسهم بدلا من الفرض والإجبار، وذلك حسبما أورده موقع “ lifehack”.