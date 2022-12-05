التثقيف الذاتي.. جامعة الجلالة تطلق فعاليات أسبوع القراءة في دورته الأولى

أطلقت جامعة الجلالة، فعاليات أسبوع القراءة في دورته الأولي، تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من دور النشر.

وقال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الفعاليات تضم العديد من الأنشطة والندوات التوعوية للطلاب، بمشاركة مجموعة من الضيوف في مختلف المجالات منها الصحافة، المسرح، السينما، الرياضة، بجانب العديد من المسابقات الأدبية والمعرفية، للطلاب المتميزين.

جاء ذلك انطلاقا من إيمان الجامعة بأهمية القراءة والتثقيف الذاتي، حيث تهدف إلي نشر الثقافة المعرفية بين الطلاب وتمكينهم من اكتساب العديد من المهارات اللازمة لتطويرهم في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر، أن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي كانت ببرامج متعددة منها (وعي، فرصة، صندوق مكافحة الادمان، مودة) بجانب عدد من الناشرين، أبرزهم دار المعارف، ليدرز، عصير الكتب، كيان، ابييدي، دارك، نون.