بيت ثقافة طامية في الفيوم يحتفل بعيد الشرطة

نظم بيت ثقافة طامية احتفالية بمناسبة عيد الشرطة الـ ٧١ وذلك علي المسرح الكبير لبيت الثقافة.

وذلك بحضور الرائد معاذ محمد نائبا عن مأمور مركز شرطة طامية والنقيب عبد الرحمن محمد و محمد السيد نائبا عن مدير عام فرع ثقافة الفيوم و محمد إمام نائب رئيس مجلس ومدينة طامية ونائبا عن رئيس المجلس وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية بمركز ومدينة طامية ، وذلك في اطار احتفالات فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع



قدم الحفل أحمد جمال وامينة بدأ بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم للطالب عبد الرحمن عبد التواب أعقبها كلمة ترحيب بالحضور عاطف خاطر مدير بيت ثقافة طامية مؤكداً أن ٢٥ يناير تظل شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين رغم قلة أعدادهم حين ذاك وضعف أسلحتهم فسقط العديد من الشهداء ومئات الجرحى وضربت معركة الإسماعيلية مثالًا رائعًا على تكاتف الشعب مع الشرطة عندما تعاون أهالى الإسماعيلية مع رجال الداخلية وانضموا إلى بعضهم البعض تحت راية هدف واحد هو مقاومة الاحتلال الإنجليزى تلاها عرض فيلم وثائقي عن رجال الشرطة والجيش وتجسيد عدد من المعارك والتدريبات القتالية كما قدم مجموعة من الشعراء عددا من الفقرات الغنائية والشعر والانشاد الديني والأغاني الوطنية .

وفي نهاية الحفل قام مدير بيت ثقافة طامية و محمد السيد نائبا عن مدير عام فرع ثقافة الفيوم بتكريم الرائد معاذ محمد نائبا عن مأمور مركز شرطة طامية والنقيب عبد الرحمن محمد.

كما قام الحضور من ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة ومجلس المدينة والقوي الشعبية بإلقاء كلمات شكر خاص لرجال الشرطة علي الدور المنوط بهم لحفظ وسلامة المواطنين.





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