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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. آرسنال يعلن تمديد عقد جابرييل مارتينيلي

جابرييل مارتينيلي
جابرييل مارتينيلي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي ربط مهاجمه البرازيلي جابرييل مارتينيلي بعقد طويل الأمد.
وذكر الموقع الرسمي لنادي آرسنال أن جابرييل مارتينيلي وقع على عقد طويل الأمد مع النادي، ليوصل مسيرته الرائعة مع الفريق.
ووفقا لـ "فابريزو رومانو" الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن عقد جابرييل مارتينيلي يمتد حتى 2027 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.
ويستعد آرسنال لمواجهة إيفرتون غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال مارتينيلي جابرييل مارتينيلي إيفرتون الدوري الإنجليزي

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