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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدعوى استشارته.. سيدتان وراء سرقة شقة طبيب بروض الفرج

صدى البلد

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مسكن طبيب بروض الفرج وضبط مرتكبى الواقعة بدعوى إستشارته طبياً .

تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بتضرر طبيب، مقيم بدائرة القسم، من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه "كائنة أعلى مقر العيادة خاصته" بدعوى استشارته طبياً، وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها "2"  هاتف محمول، مبلغ مالى، بعض المستندات الشخصية ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية .

تم إستهدافهم وضبط المتهمتان وبحوزتهما مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول المستولى عليهما ، وتبين أن المتهم "محبوس على ذمة إحدى القضايا".

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالإشتراك مع المتهم .

كما إعترفا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية والتخلص من باقى محتويات الحقيبة بإلقائها بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طبيب امن القاهرة مديرية امن القاهرة سرقة روض الفرج

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