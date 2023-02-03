خطيب الجمعة: القرآن الكريم هو الكتاب الخالد المعجز الذي لا يشبع منه العلماء

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، خطيب الجمعة من علماء وزارة الأوقاف، إن دعوة القرآن مفعمة بعمارة الأرض، داعيا إلى الاقبال على القرآن الكريم قراءة وتلاوة وفهما.

دعوة القرآن مفعمة بعمارة الأرض

وأوضح خطيب الجمعة خلال خطبة الجمعة، من مسجد "محمد علي" بالقاهرة، متحدثا في الخطبة عن موضوع "القرآن وعمارة الكون"، أن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد المعجز الذي لا يشبع منه العلماء، فهو كتاب يقدم لهم إعجازا جديدا على مر العصور، فلا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن قرأ به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

وأضاف خطيب الجمعة، في خطبة الجمعة، من مسجد "محمد علي" بالقاهرة، متحدثا في الخطبة عن موضوع "القرآن وعمارة الكون"، أن أهل القرآن ترجموا تعاليم القرآن وحولوها إلى واقع عملي، ذاكرا وصف السيدة عائشة لأخلاق رسول الله حين قالت "كان خلقه القرآن".

وأكد خطيب الجمعة أن القرآن الكريم، اعتنى عناية فائقة بعمارة الكون، فالله خلق الإنسان وسخر له الكون وما فيه، فقال الله (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) وقال الله (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

وأشار إلى أن الذي يتأمل القرآن الكريم ، يجده مفعما بالآيات التي تدعو إلى عمارة الأرض وصناعة الحضارة بها، فقال الله (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا).

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

في سياق متصل، تنطلق فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح غد السبت 4 / 2 / 2023م بأحد فنادق القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويشهد وزير الأوقاف الجلسة الافتتاحية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية وعلماء الأزهر ووزارة الأوقاف.