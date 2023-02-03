أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

تحذيرات من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن تحذيرات من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس

تستمر الأجواء الشتوية خلال طقس اليوم، وتميل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وجبال سانت كاترين، و تنخفض درجات الحرارة هناك إلى 3 درجات.

وبالنسبة للأمطار يشهد طقس اليوم انحسار في الأمطار، و تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأيضا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتظل الشبورة المائية موجودة خلال حالة الطقس، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر، يكون المتوسط خفيف وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، هي القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 22 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات، جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تم التحذير من أن فصل الشتاء مازال موجود، وأن درجات الحرارة ستعود للانخفاض، وهذا ما حدث خلال الساعات الماضية.

وأكدت غانم : تأثرنا بمصادر كتل هوائية مختلفة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كما أن هناك امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وهو ما سبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كانت ذروتها الإربعاء أمس الأول.

وبالنسبة لتوقعات هذا الأسبوع، أكدت غانم توقعات أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لتصل يوم الإثنين إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى كما سيكون هناك نشاط للرياح.

وستصل درجة الحرارة إلى 9 درجات خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى، وستكون أجواء شديدة البرودة بالإضافة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستزيد على المناطق الساحلية بداية من يوم الأحد القادم وستكون أمطار متوسطة.

وأوضحت غانم أنه بداية من يوم الأحد القادم ستكون هناك تقلبات جوية ممثلة في سقوط أمطار ونشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية".