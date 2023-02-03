توقعات الجماهير للقاء الأهلي وسياتل الأمريكي.. فيديو

يوم واحد يفصل الأهلي عن مباراته القادمة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية الذي زرع الأمل في قلوب جماهير القلعة الحمراء للوصول إلى نصف النهائي أو الوصول للنهائي.

واستطلعت عدسة صدى البلد رأي الجماهير توقعاتهم لمباراة الأهلي وسياتل سونادرز الأمريكي.

وجاءت بعض التوقعات كالآتي:-

قال كريم: لا يوجد شك أن الأهلي يقدم أداءً رائعًا سواء في الدوري أو في كاس العالم للأندية ولكن أوكلاند سيتي فريق ضعيف والتحدي الحقيقي هو الفوز على أوكلاند سيتي.

بينما قال خالد: أتوقع فوز الأهلي بثنائية على الفريق الأمريكي بشرط أن اللاعبين يكونوا على قدر المسئولية



بينما قال حسن إن الأهلي سيواجه فريق "رخم" كرويا ولن يستطيع الوصول إلي نصف النهائي.