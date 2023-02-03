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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير للقاء الأهلي وسياتل الأمريكي.. فيديو

صدى البلد

يوم واحد يفصل الأهلي عن مباراته القادمة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية الذي زرع الأمل في قلوب جماهير القلعة الحمراء للوصول إلى نصف النهائي أو الوصول للنهائي.

واستطلعت عدسة صدى البلد رأي الجماهير توقعاتهم لمباراة الأهلي وسياتل سونادرز الأمريكي.

وجاءت بعض التوقعات كالآتي:- 
قال كريم: لا يوجد شك أن الأهلي يقدم أداءً رائعًا سواء في الدوري أو في كاس العالم للأندية ولكن أوكلاند سيتي فريق ضعيف والتحدي الحقيقي هو الفوز على أوكلاند سيتي.

 

بينما قال خالد: أتوقع فوز الأهلي بثنائية على الفريق الأمريكي بشرط أن اللاعبين يكونوا على قدر المسئولية


بينما قال حسن إن الأهلي سيواجه فريق "رخم" كرويا ولن يستطيع الوصول إلي نصف النهائي.

الأهلى كأس العالم للاندية أوكلاند سيتي ربع نهائي كأس العالم للاندية سياتل سونادرز الامريكي

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