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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دخوله الأجواء الأمريكية .. ترامب : أسقطوا المنطاد الصيني فورًا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على دخول منطاد صيني إلى الأجواء الأمريكية ما أثار تساؤلات عديدة عن وجود المنطاد ودخوله إلى الأجواء الأمريكية والكندية.

وقال دونالد ترامب تعليقا على دخول المنطاد الصيني إلى الأجواء الأمريكية: "أسقطوا المنطاد الصيني فورا".

ومن جانبها، عقدت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا تدعو فيه الولايات المتحدة بالتريس وأن الصين ستحقق  في أمر المنطاد ونفت أن بكين تعتزم التجسس أو انتهاك حريات البلاد الأخرى.

وقال المتحدث  باسم الخارجية الصينية  ماو نينج: لا ننوي انتهاك سيادة الدول الأخرى أو مجالها الجوي.

وأفاد بأن بلادها تتحقق بشأن ما أعلنته واشنطن عن رصد منطاد تجسس يشتبه بأنه صيني، فوق أراضيها، داعية الأطراف إلى التعامل بشكل هادئ ومتأنٍ في هذا الشأن.

وأعلنت السلطات الكندية اليوم الجمعة، عن "حادث ثان محتمل" بعد إعلان واشنطن عن وجود منطاد تجسس صيني منذ أيام عدة فوق الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الكندية في بيان: "رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط".

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