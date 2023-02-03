ألمانيا تسمح للمصنعين بإرسال دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا

سمحت ألمانيا، اليوم الجمعة، للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

وكانت برلين ذكرت أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون جيشها، لكن بعض المصنّعين يريدون هم أيضًا إرسال دبابات من مخزونهم.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال هيبيشترايت "يمكنني أن أؤكد.. أنه تمّ إصدار رخصة تصدير"، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل.

ودخلت دبابات "ليوبارد 1" الخدمة للمرة الأولى في الستينيات، وسبق إطلاقها إطلاق دبابات "ليوبارد 2" الأكثر تقدمًا والتي تستخدمها جيوش على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت صحيفة دير شبيغل إلى أن القرار الألماني يشمل 29 دبابة "ليوبارد 1" مخزّنة في مصنع عسكري.

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة سودويتشه تسايتونغ أن مصنعَين يريدان تجديد العشرات من دبابات "ليوبارد 1" لإرسالها إلى أوكرانيا رغم أنهما واجها مشاكل في شراء الذخيرة.

وبموجب القانون الألماني، يتعين على برلين الموافقة على تصدير الدبابات حتى في الحالات التي ترغب فيها الدول الأخرى التي اشترتها في إعادة تصديرها.