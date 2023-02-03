بيان هام من الخارجية الصينية حول منطاد التجسس فوق أمريكا.. تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن المنطاد الذي شوهد فوق المجال الجوي الأمريكي هو "منطاد مدني" يستخدم في "أبحاث الطقس".

وأضافت الخارجية الصينية، أنها تبدي أسفها وتؤكد أن المنطاد الذي شوهد في الأجواء الأمريكية خرج عن مساره، لافته إلى بكين تتواصل مع واشنطن بشأن الأمر، وأشارت إلى أن المنطاد الذي دخل أجواء أمريكا مدني وضل طريقه.

من جانبها، قالت مصادر أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تتابع المنطاد الصيني ولا قرار حتى الآن بإسقاطه.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من القادة العسكريين دراسة الخيارات للتعامل مع منطاد التجسس الصيني، الذي تم اكتشافه فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: " تم إطلاع الرئيس بايدن على الخيارات العسكرية في التعامل مع المنطاد، ولا شك لدينا أن منطاد التجسس تابع للصين".

وأضاف: "بحثنا إسقاط المنطاد فوق مونتانا لكن امتنعنا عن ذلك بسبب مخاطر محتملة من تفجيره"، مشيرًا إلى أن "وزير الدفاع تشاور أمس مع المسؤولين العسكريين بشأن المنطاد".