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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يضم نجم أياكس .. 13 معلومة عن سياتل الأمريكي منافس الأهلي بمونديال الأندية

فريق سياتل الأمريكي
فريق سياتل الأمريكي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام نظيره فريق سياتل الأمريكي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد السبت فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا فى المغرب.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى تجاوز عقبة فريق سياتل الأمريكي وبلوغ دور نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا فى المغرب.

فيما يسعى منافس الأهلي فريق سياتل الأمريكي إلى تحقيق انتصار فى أول ظهور له فى بطولة كأس العالم للأندية بعد تأهله للمونديال عقب حصده كأس الكونكاكاف.

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صدى البلد يستعرض أبرز المعلومات عن فريق سياتل الأمريكي منافس الأهلي غدا في كأس العالم للأندية

 

1- تأسس نادي سياتل الأمريكي منافس الأهلي عام 1974 حتى عام 1983 وأعيد تأسيسه عام 2007.
2- منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي يمتلكه ثلاثة أشخاص؛ هم جو روث، وبول ألين، ودرو كاري.

3- يقع المقر الرئيسي منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

4-  يخوض منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي جميع لقاءاته وتدريباته الجماعية على ملعب خاص به، وهو ملعب سينشري لينك فيلد. 

5- يرتدي منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي زي رسمي مكون من لونين؛ هما الأخضر، والأزرق. 6- يعتبر اللاعب الأمريكي السابق بريان شميتزر هو المدير الفني الحالي لـ منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي وكان قد لَعب ضمن صفوفه خلال السنوات الماضية ثم، تولى منصب مدرب مساعد؛ قبل أن يتولى مسؤولية تدريب الفريق بالكامل.
7- يلعب منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي مبارياته بملعب كويست فيلد ويتدرب فى الضاحية الجنوبية في مدينة تاكويلا.
8- فاز منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي بكأس MLS في موسمه الأول وترشح للمرحلة الثانية من الدوري الكبير لكرة القدم.
9- يضم منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي بين صفوفه لاعبين مميزين، أبرزهم الدولي الأوروجوياني السابق نيكولاس لوديرو قائد الفريق ونجم أياكس وبوكا جونيوز وكورينثيانز البرازيلي السابق، بجانب الحارس السويسري ستيفان فري والمهاجم الكولومبي فريدي مونتيرو ومواطنه يمار جوميز والجناح البرازيلي جواو باولو.
10- أشهر من لعب فى منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي فريدريك ليونبيرج وكايسي كيلر.
11- تُوج فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف بعد تغلبه على بوماس أونام المكسيكي بنتيجة 3-0 في إياب الدور النهائي، لينهي الهيمنة المكسيكية على البطولة ويصبح أول فريق من الدوري الأمريكي يتوج بلقبها في نسختها الجديدة التي بدأت عام 2008.
12- يقود المدرب الأمريكي المخضرم بريان شميتزر فريق سياتل، والذي يعد واحدًا من أساطير النادي، لاعبًا ثم مدرب مساعد إلى أن أصبح مدربًا للفريق.

13- حَقق منافس الأهلي نادي سياتل الأمريكي دوري أبطال الكونكاكاف؛ بعد أن قام بتحقيق الانتصار على غريمه بوماس أونام المكسيكي؛ بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد. وبهذا اللقب؛ يصبح الفريق الأمريكي الأول، الذي يتمكن من الحصول عليه منذ انشائها للمرة الأولى عام 2008 الماضي.

الأهلى سياتل الأمريكي مارسيل كولر كأس العالم للاندية بريان شميتزر دوري أبطال الكونكاكاف

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