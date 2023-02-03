دوري روشن السعودي | النصر يتعادل مع الفتح في الشوط الأول 1-1

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفتح، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

تقدم كريستيان تيو بهدف للفتح في الدقيقة 12، ثم تعادل تاليسكا لفريق النصر في الدقيقة 42.

وجاء تشكيل فريق النصر كالتالي:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، جيسلان كونان، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الرحمن الغريب، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، أيمن يحي، كريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق الفتح في المركز السابع برصيد 21 نقطة.