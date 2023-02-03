العثور على طفلة مفقودة في السعودية بعد شهرين من اختفائها

أعلن موسي الفيفي أحد أحد أقرباء الطفلة لينا محمد، التي فقدت منذ شهرين في السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"مفقودة خميس مشيط"، عن العثور علي الطفلة.

وكتب الفيفي علي حسابه في "تويتر": "بلغنا قبل قليل نبأ العثور علي ابنتنا مفقودة خميس مشيط، ولله الحمد والمنة، وهي بصحة جيدة، حسب ما وصلنا، والحمد لله حمدا مباركا فيه".



وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن والدة الطفلة لينا ناشدت المساعدة في العثور على نجلتها التي اختفت منذ شهرين عندما ذهبت إلى المدرسة لتقديم الاختبارات وعند خروجها من المدرسة لم تجدها الأم.

وبحثت الأم عنها في كل مكان، وأشارت إلى أن طفلتها تعاني من إعاقة في النمو العقلي.