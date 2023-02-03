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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد موسى : الآلة الإعلامية للجماعة الإرهابية فشلت في تحقيق أهدافها الخبيثة

الاخوان الإرهابية
الاخوان الإرهابية

قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يتعرض مؤخرا لضغوط مالية ودولية دفعت التنظيم لتقليص الآلة الإعلامية وتم دمج قناتين من قنواته في بعض واللتين تبثان سمومهما من لندن في قناة واحدة.

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وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تقليص ميزانيات المنظومة الإعلامية للإخوان الإرهابية وتسريح العديد من العاملين، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي  تراجع عن إطلاق مجموعة جديدة من المنصات، وأصبح تفكيره في بديل آخر يتمثل في تكثيف العمل على اللجان، أو ما يعرف بـ"المليشيات الإلكترونية". 


تابع، الجماعة الإرهابية تستهدف تكثيف دور "المليشيات الإلكترونية" لبث أكاذيب وسموم التنظيم، مع زيادة فشل الآلة الإعلامية للإخوان في تحقيق أهدافها بتغيير النظام السياسي، وفقد مصداقيتها لدى معظم مواطني الدول العربية.
 

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