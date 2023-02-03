أستاذ علم النفس: من لديهم ميول عدوانية تجاه المجتمع يروجون للسلبيات

أكد الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن تاريخ المواطن المصري ومعدنه الأصيل منذ قديم الأزل يظهر في وقت الأزمات، وكان دائما مساندا للدولة المصرية في أحلك الظروف.

وانتقد الشرقاوي خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى، الإعلام حيث يرى أنه يتناول قضايا تافهة ويبتعد عن المشكلات الحقيقية مما يجعل المواطنين يلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي.

صنع القرار

وأشار أستاذ علم النفس إلى أن الإعلام لم يقدم إنجازات الدولة المصرية بالشكل الأمثل، كما أنه يجب توظيف طاقة الشباب بالشكل المفيد للدولة، ويجب أن يشاركوا في صنع القرار، لأن الشباب هم أمل مصر.

وأردف فتحي الشرقاوي، أن الأشخاص الذين لديهم ميول عدوانية تجاه المجتمع ويروجون للسلبيات على المسؤولين، كما أن هناك قلة تسيطر على الوعي في المجتمع، لذا يجب أن يكون هناك مركز لرصد الشائعات بكل وزارة داخل الحكومة ومعالجة الأزمة مبكرا قبل تفشيها في المجتمع.