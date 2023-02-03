أشرف زكي: النقابة لا تعترف بمكاتب الورش التمثيلية

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قدمت مشروع قانون للحد من انتشار مكاتب الورش التمثيلية ليكون عملها من خلال ترخيص من الجهات المعنية.

وأوضح زكي خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" المكاتب غير مرخصة وليس لديها رخصة تشغيل ولا مرجعية لها، وهي مخالفة للقانون، ونناشد أعضاء مجلس النواب النظر في مشروع القانون المقدم من النقابة، لحفظ الحقوق المالية لمصلحة الضرائب من تلك المكاتب التي تعمل بدون رقابة.

وأضاف زكي،:" 90% من ورش التمثيل بيزنس، والنقابة لا تعترف بها، ووجهنا نصائح للناس من خلال بيانات صحفية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: «نحن لا نعترف إلا بالورشة التي تعقدها نقابة المهن التمثيلية، ومكاتب الكاستنج المنتشرة لا ترخيص لها، وتعبث بشبابنا ومقدراتنا البشرية".