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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: العلم لا يتعارض مع الشرع إلا إذا خرج عن نطاق الأخلاق

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام رفع مكانة العلم والعلماء، وانتشرت المدارس وكثرت المكتبات فى العصر الذهبى للإسلام. 

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، البعض يعتقد أن هناك تصادما بين العلم والدين وهو أمر غير صحيح، ويجب التعلم والتدبر كما أمر القرآن. 

الخصومة 

وأكد  المفتي أن الشرع الشريف لا يعرف الخصومة أو الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي طالما أن الأبحاث لا تخرج عن نطاق الأخلاق. 

وأوضح مفتي الجمهورية أنه لا يوجد فصل بين علوم الشريعة والعلوم الأخرى، ولكن يجب أن يكون العلم والبحث العلمي منضبطًا بضوابط شرعية.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية البحث العلمي الابحاث شوقي علام مفتي الجمهورية

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