بسبب العقوبات الغربية.. الإيرادات النفطية الروسية تنخفض إلى أكثر من النصف

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز هبطت بنحو 54% خلال يناير الماضي على أساس شهري.

وهبطت الإيرادات الروسية خلال الشهر الماضي ووصلت إلى 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار)، وذلك بسبب التأثر بالعقوبات التي يفرضها الغرب ضد صادرات موسكو.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن روسيا لا تعتزم تخفيض طاقة تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية، بشكل كبير، على خلفية القيود الأوروبية، حيث لا توجد أسباب لذلك.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية يهدد إنتاج النفط وتكريره في روسيا، قال قالشولجينوف: "حتى الآن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأننا سنخفض، بشكل كبير، معالجة أو إنتاج المنتجات البترولية".

وأضاف أن بلاده لا ترى ما ينبئ بحدوث انخفاض حاد في المنتجات البترولية عند تطبيق حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي بداية الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن إعادة جدولة مواعيد إصلاح المصافي بسبب الحظر، لا يتم النظر فيها حالياً، مضيفاً أن "كل ما يتعلق بالإصلاحات، وتوريد قطع الغيار. كل شيء مخطط له مسبقاً".