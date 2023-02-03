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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. كندا تفرض عقوبات على 38 فردا و16 كيانا

عقوبات ضد روسيا
عقوبات ضد روسيا

فرضت الحكومة الكندية اليوم الجمعة، عقوبات على 38 فردا و16 كيانا قالت إنهم «متواطئون في نشر معلومات مضللة ودعاية روسية».


وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن من بين الأفراد والكيانات المستهدفة وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الروسية المملوكة للدولة والمغني نيكولاي فيكتوروفيتش باسكوف، اللذان أحيا حفلة موسيقية مؤيدة للحرب في موسكو.


وتأتي العقوبات الكندية بعد وقت قصير من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا.


وأشارت «فون دير لاين» خلال مؤتمر صحفي جمعها بالرئيس الأوكراني في العاصمة كييف، إلى أن العقوبات الحالية تقوّض" الاقتصاد الروسي، مقدرة أن تكون موسكو تخسر "نحو 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.


وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد الأوكراني، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حوالي 50 مليار يورو من أجل ذلك.

المفوضية الأوروبية الاقتصاد الروسي فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا

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