الطائرات المسيرة السبب..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة على أعضاء في شركة إيرانية.

وكتب بلينكن على حسابه الرسمي بتويتر:"اليوم ، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية أعضاء في مجلس إدارة شركة إيرانية ، بارافار بارس ، تساهم في برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني".

واضاف وزير الخارجية الامريكي:" سوف نستمر في سد الثغرات وتقييد محاولات روسيا اليائسة لشن حربها غير المبررة في أوكرانيا".

وعقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مؤتمر صحفي مع نظيرة الكوري الجنوبي، بارك جين.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الخارجية الأمريكي: "وقعت مع نظيري الكوري الجنوبي على اتفاق مهم حول التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين البلدين".